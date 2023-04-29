Непомнящий сыграл вничью в последней 14-й партии за звание чемпиона мира по шахматам

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл в ничью с китайским гроссмейстеромм Дином Лижэнем в последней 14-й партии матча за мировую шахматную корону в Астане.

Отмечается, что счет игроков к концу матча стал 7:7, вследствие чего было принято решение определить победителя матча на тай-брейке, который пройдет 30 апреля. Непомнящий играл черными фигурами.

Во время тай-брейка шахматисты проведут четыре партии с контролем времени 25 минут + 10 секунд на ход. Если Непомнящий и Лижэнь вновь сыграют вничью, то будут проведены две блиц-партии в 5 минут + 3 секунды на ход.

В случае, если игроки опять сравняются в счете, то блиц-партии будут проводить повторно до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Лижэнь заявил, что по ходу 14-й партии матча он старался не думать о статусе чемпиона мира, который он мог получить в случае победы. Об этом сообщает РИА Новости.

"Старался не думать о том, что могу стать чемпионом мира. Хорошо, что у нас будет половина дня перед решающими партиями. Я буду отдыхать и искать мотивацию", – сказал он.

Лижэнь добавил, что самой сложной игрой для него оказалась седьмая партия. Он признался, что в тот момент не мог ходить и принимать решения.

Седьмая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам прошла 18 апреля. Непомнящий обыграл Лижэня со счетом 4:3. К 32-му ходу Лижэню удалось получить преимущество в игре, но его последующая ошибка в цейтноте, когда он сделал ход ладьей на d5-d2, передала преимущество Непомнящему.

Ранее сообщалось, что делегаты Генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации (ACF) проголосовали за включение Федерации шахмат России (ФШР) в состав организации.



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