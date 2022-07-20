Песков выразил сожаление о срыве матча Непомнящий – Карлсен за шахматную корону

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление по поводу срыва матча за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и норвежцем Магнусом Карлсеном, передает ТАСС.

"Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена", – заявил представитель Кремля после отказа норвежского шахматиста принять участие в игре.

Песков подчеркнул, что шахматную корону все равно ждут в России и поддерживают Непомнящего.

Дмитрий Песков с марта 2014 года занимает должность председателя попечительского совета Российской шахматной федерации.

Ранее стало известно, что норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону с россиянином Яном Непомнящим. Спортсмен заявил, что у него нет мотивации "играть еще один матч".

В начале июля Непомнящий второй раз подряд одержал победу в турнире претендентов в Мадриде. К 13-му туру соревнования он набрал 9 очков и обеспечил себе досрочный триумф.