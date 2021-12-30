Российская шахматистка Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу

Фото: ТАСС/Артур Лебедев
Российская шахматистка Александра Костенюк заняла второе место на чемпионате мира по блицу в Варшаве.
Спортсменка набрала 12,5 очка, уступив представительнице Казахстана Бибисаре Асаубаевой (14 очков). Бронза соревнования также досталась россиянке Валентине Гуниной, в активе которой по итогам двух дней оказалось 12 очков.
На четвертом месте оказалась Полина Шувалова (12). В десятку лучших также вошли Александра Горячкина (11), ставшая восьмой, и Екатерина Лагно (11), которой досталось десятое место.
В мужском турнире чемпионата мира по блицу лидером стал француз Максим Вашье-Лаграв, набравший 15 очков. Второе и третье места получили поляк Ян-Кшиштоф Дуда и еще один представитель Франции Алиреза Фирузджа. Они также набрали по 15 очков. Вашье-Лаграв и Дуда встретились в чемпионском тай-брейке по дополнительным показателям.
Россиянин Даниил Дубов на чемпионате занял четвертое место, набрав 14,5 очков.
Помимо него в десятку лучших вошли еще три представителя РФ: Владислав Артемьев (14 очков) стал седьмым, Владимир Федосеев (13,5) – девятым, а Григорий Опарин (13,5) оказался на десятом месте.
Ранее россиянка Костенюк впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по быстрым шахматам. В последний день турнира она сыграла вничью с индуской Хампи Конеру, казашкой Бибисарой Асаубаевой и соотечественницей Екатериной Лагно. Костенюк набрала девять баллов, серьезно опередив соперниц.
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