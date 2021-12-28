Россиянка Костенюк стала чемпионкой мира по быстрым шахматам

Фото: ТАСС/Евгений Епанчинцев

Российская шахматистка Александра Костенюк впервые в своей карьере стала чемпионкой мира по быстрым шахматам.

В последний день турнира, который проходил в Варшаве, Костенюк сыграла вничью с индуской Хампи Конеру, казашкой Бибисарой Асаубаевой и соотечественницей Екатериной Лагно. Россиянка набрала девять баллов, серьезно опередив соперниц.

Ранее российский шахматист Александр Мотылев выиграл чемпионат Европы по быстрым шахматам, который проходил в польском Катовице. Он набрал 9,5 очка из 11 возможных. На втором месте оказался немецкий шахматист Александр Донченко, а бронзу завоевал литовец Паулюс Пультиневичус.

