Тематический поезд "Шахматы" запустили в столичном метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

На Сокольнической линии столичного метро запустили тематический поезд "Шахматы", сообщает департамент транспорта в телеграм-канале.

"Сегодня мы запустили новый тематический состав "Шахматы". Сделайте ход конем: прокатитесь на нем первым", – говорится в сообщении.

В Дептрансе уточнили, что каждый вагон тематического поезда посвящен развитию и главным именам в мировой истории шахмат. Внутри состава можно узнать интересные факты о шахматах в кино, живописи, театре и литературе.

Поезд запущен совместно с мюзиклом "Шахматы" и будет курсировать шесть месяцев.

Ранее тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. В его оформлении принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм".

