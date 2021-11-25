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Транспорт

11:16

В столичном метро запустили поезд в честь 10-летия электронных госуслуг в Москве

транспорт метро

Фото: пресс-служба департамент информационных технологий города Москвы

Тематический поезд, посвященный 10-летию предоставления в Москве электронных госуслуг, начал курсировать по Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий.

"Москва первой в России стала предоставлять государственные услуги онлайн. С 2011 года электронными услугами в столице воспользовались больше двух миллиардов раз. <...> Теперь у москвичей есть еще один удобный способ познакомиться со всем спектром цифровых услуг и сервисов – в тематическом поезде по пути на работу, учебу или встречу", – отметила заммэра столицы Наталья Сергунина.

В оформлении поезда принимали участие киностудии "Мосфильм" и "Ленфильм". Для этого использовали кадры из отечественных фильмов, которые предварительно улучшили с помощью нейросети, а также крылатые фразы и диалоги, в которых объясняется, чем могут быть полезны электронные госуслуги.

Помимо этого, на экранах вагонов пассажирам показывают ролики, посвященные цифровым возможностям Москвы и их влиянию на жизнь города. А свыше 50 QR-кодов, размещенных внутри поезда, позволяют воспользоваться некоторыми услугами прямо в дороге: оплатить ЖКУ, пополнить "Тройку" или забронировать книгу в библиотеке.

С момента создания цифровой экосистемы столицы число доступных москвичам онлайн-сервисов и услуг достигло 380, а количество пользователей портала mos.ru составило 14,4 миллиона человек. В 2011 году электронными услугами и сервисами воспользовались порядка 57 тысяч раз, однако уже в 2020 году этот показатель достиг 400 миллионов.

Помимо поезда, к 10-летию электронных услуг и сервисов в Москве выпустили ограниченный тираж транспортной карты "Тройка" с технологией дополненной реальности. При наведении на нее камеры смартфона с включенной Instagram-маской на экране устройства отобразится анимация, которая расскажет о 10-летии столичных городских электронных услуг.

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