Более 17 тысяч москвичей воспользовались проектом "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С начала текущего года проектом "Новые адреса счастья", предназначенным для поиска мест выездной регистрации брака, воспользовались больше 17 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Популярность необычных площадок для заключения брака с каждым годом возрастает. С начала года на них поженились почти в два раза больше пар, чем за такой же период годом ранее. <...> Спецпроект "Новые адреса счастья" – это единый ресурс, на котором собрана вся информация о необычных площадках столицы, где можно пожениться, всего лишь оплатив госпошлину", – сказала исполняющая обязанности главы Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

Уточняется, что за 11 месяцев 2021 года заявление на выездную регистрацию брака подали свыше восьми тысяч пар. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова: на странице проекта его просматривали порядка четырех тысяч раз, а количество бракосочетаний в нем достигает 1 300. В целом на различные усадьбы и особняки, а также на башни "Москва-Сити" приходится почти 40% от всех выездных церемоний в текущем году.

Согласно данным сервиса, наиболее популярной для проведения выездных свадеб датой является 21 мая 2021 года, затем идет 21 декабря и 21 августа.

Ранее стало известно, что 3,5 тысячи столичных пар зарегистрировали свой брак в офисах "Мои документы". Данная услуга стала доступна в центрах госуслуг с 31 мая 2021 года. Всего было подано свыше 4,5 тысячи заявлений.

