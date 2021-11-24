Более 17 тысяч москвичей воспользовались проектом "Новые адреса счастья"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
С начала текущего года проектом "Новые адреса счастья", предназначенным для поиска мест выездной регистрации брака, воспользовались больше 17 тысяч москвичей. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Популярность необычных площадок для заключения брака с каждым годом возрастает. С начала года на них поженились почти в два раза больше пар, чем за такой же период годом ранее. <...> Спецпроект "Новые адреса счастья" – это единый ресурс, на котором собрана вся информация о необычных площадках столицы, где можно пожениться, всего лишь оплатив госпошлину", – сказала исполняющая обязанности главы Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.
Уточняется, что за 11 месяцев 2021 года заявление на выездную регистрацию брака подали свыше восьми тысяч пар. Наибольшей популярностью у молодоженов пользуется особняк Спиридонова: на странице проекта его просматривали порядка четырех тысяч раз, а количество бракосочетаний в нем достигает 1 300. В целом на различные усадьбы и особняки, а также на башни "Москва-Сити" приходится почти 40% от всех выездных церемоний в текущем году.
Согласно данным сервиса, наиболее популярной для проведения выездных свадеб датой является 21 мая 2021 года, затем идет 21 декабря и 21 августа.
Ранее стало известно, что 3,5 тысячи столичных пар зарегистрировали свой брак в офисах "Мои документы". Данная услуга стала доступна в центрах госуслуг с 31 мая 2021 года. Всего было подано свыше 4,5 тысячи заявлений.
"Это наш город": москвичи могут заключить брак во всех офисах "Мои документы"
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