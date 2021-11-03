В ЗАГС Москвы назвали число поданных заявлений на 31 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Свыше 20 пар хотят пожениться в Москве накануне Нового года, сообщает RT со ссылкой на столичное управление ЗАГС.
По данным на сегодняшний день в двух Дворцах бракосочетания города, которые будут открыты 31 декабря, занято около 40% мест.
"Мы наблюдаем повышение активности подачи заявлений с приближением к новогодней дате" – заявили в ЗАГСе.
Всего за последние 10 лет в канун Нового года в столице поженились порядка трех тысяч пар. При этом в 2012 и 2017 годах в этот день церемонии бракосочетания никто не проводил.
Самое большое количество пар зарегистрировало брак накануне Нового года в 2011 году – всего более 600. Также популярным годом для свадьбы в такой день стал и 2019-й – пожениться тогда решили более 500 пар.
В пресс-службе ЗАГС Москвы отметили, что в последнее время красивые даты стали более популярны среди молодоженов, чем бракосочетание в канун Нового года. Больше всего заявлений на будущий год подано на 22.02.2022 – уже более 300.
Ранее сообщалось, что в Москве в День государственного флага России, 22 августа, поженились более 100 пар. Всего же 20–22 августа в столице поженились более 2 тысяч пар.
Выписки из ЗАГСа теперь можно получить на портале госуслуг
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