В Москве более 100 пар поженились в День государственного флага

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим
В Москве с пятницы по воскресенье поженились более двух тысяч пар. Многие из них решили сыграть свадьбу в День государственного флага России, который отмечается 22 августа. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
"Эти выходные стали рекордными по количеству свадеб за летний сезон из-за красивой даты 21.08.2021, которая стала самой популярной среди молодоженов в этом году. В зеркальную дату поженились более 1 100 пар", – сообщили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.
День государственного флага для бракосочетания выбрали более 100. В пресс-службе отметили, что во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 4 молодоженам вручили флаги в цветах российского триколора.
На станции метро "Маяковская" впервые состоялись церемонии бракосочетания в ночное время – с 21 на 22 августа. Там поженились две пары.
Кроме того, столичные молодожены заключали брак 20 и 21 августа в 29 популярных местах города. Торжественные церемонии проходили в усадьбах и особняках, башнях делового центра "Москва-Сити", и так далее.
Чтобы выбрать выездную площадку для свадьбы, можно подать заявление на сайте mos.ru и на едином портале госуслуг, а также в отделе ЗАГС.
Ранее сообщалось, что с начала этого года вечер и ночь для росписи выбрали 145 московских пар. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке.
А с этого года пожениться ночью стало доступно также на станции метро "Маяковская". Также после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который с четверга по субботу открыт до 20:00.
Более 1000 московских пар решили расписаться 21 августа
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