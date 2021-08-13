Более 900 пар планируют пожениться на Медовый Спас в Москве

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В Москве около 950 пар планируют вступить в брак на Медовый Спас 14 августа, все молодожены получат сладкие подарки. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного управления ЗАГС.

"По традиции 14 августа принято отмечать Медовый Спас, с этого дня начинался интенсивный сбор меда. <...> В столичных отделах ЗАГС и Дворцах бракосочетания запланировано проведение около 750 торжественных церемоний заключения брака, еще около 200 пар планируют заключить брак на выездных площадках", – говорится в сообщении.

Каждая пара в подарок получит мед с романтичными праздничными пожеланиями: "Цветы – это красота этого мира, мед – это его любовь" и "Все лучшее открывайте вместе".

Отмечается, что, помимо московских Дворцов бракосочетания и отделов ЗАГС, церемонии будут проводиться на 11 выездных локациях, среди которых – усадьба Муравьевых-Апостолов, особняк Спиридонова и особняк на Волхонке.

Ранее сообщалось, что с начала этого года вечер и ночь для росписи выбрали 145 московских пар. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке.

А с этого года пожениться ночью стало доступно также на станции метро "Маяковская". Также после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который с четверга по субботу открыт до 20:00.