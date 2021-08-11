Москвичам рассказали, где в столице можно заключить брак вечером и ночью

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты рассказали, где москвичи могут пожениться в вечернее и ночное время. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

С начала этого года вечер и ночь для росписи выбрали 145 московских пар. Ночные регистрации проходят с 2019 года во Дворце бракосочетания № 1 в Малом Харитоньевском переулке. А с этого года пожениться ночью стало доступно также на станции метро "Маяковская". Также после капитального ремонта открылся Дворец бракосочетания № 4, который с четверга по субботу открыт до 20:00.

Как уточнили в пресс-службе столичного Управления ЗАГС, популярными месяцами для женитьбы в ночное время стали февраль, март и июнь.

"Наибольшее количество пар предпочитает регистрировать брак вечером с 18:00 до 21:00. Но в праздничные или популярные даты молодожены подают максимально возможное количество заявлений на регистрацию брака в ночь", – рассказали в пресс-службе.

По словам специалистов, вечерние церемонии бракосочетания не имеют отличий от дневных. Однако многие молодожены выбирают ночное время, так как после торжественного мероприятия они сразу же уезжают в аэропорт в запланированное свадебное путешествие. Также это возможность зарегистрировать брак без лишней суеты.

Ранее в ЗАГСе рассказали о правилах регистрации брака на дому и в больнице. По словам начальника Дворца бракосочетания ВДНХ Наталии Шарпар, такой возможностью пользуются достаточно редко. При этом, как объяснила Шарпар, в заявлении на оказание данной услуги должны быть подробно изложены все обстоятельства, которые могут стать основанием для бракосочетания в особом порядке.