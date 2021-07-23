В ЗАГСах Москвы отменили предварительную запись

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Столичные ЗАГСы отменили предварительную запись, которая была введена 15 июня на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. В настоящее время все отделы и дворцы бракосочетания вернулись к обычному режиму работы, рассказала заммэра Анастасия Ракова.

"С того момента ЗАГСы оказали более 58 тысяч услуг: на личном приеме горожане подали более 3,5 тысячи заявлений на заключение брака, около 16 тысяч человек получили услугу по выдаче повторных документов. Жители относились с пониманием к принятым мерам", – отметила она.

Ракова подчеркнула, что около 4,5 тысячи заявлений о заключении брака были поданы онлайн, многие вопросы москвичи задавали по телефону и в соцсетях.

"Отмечу также, что вакцинацию от COVID-19 прошли почти 80% сотрудников ЗАГС", – добавила вице-мэр.

Ранее стало известно, что в Москве ожидается свадебный бум. Популярной датой для регистрации брака стало 21 августа.

Во Дворце бракосочетания № 1 молодожены будут заключать браки с 09:00 до 00:00. А в ночь с 21 на 22 августа первые две пары поженятся на станции метро "Маяковская".

При этом 17 июля торжественные церемонии бракосочетания впервые прошли в здании Северного речного вокзала. В этот день торжественные церемонии провели для трех пар.