Психолог рассказала, сколько живет любовь после свадьбы

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Семейный психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, сколько живет любовь после свадьбы.

В России 8 июля ежегодно празднуется День семьи, любви и верности. В эту дату Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. У москвичей 8 июля является одной из самых популярных дат свадеб. В 2020 году союз в этот день заключили около 300 столичных пар.

По словам Наумовой, у некоторых молодоженов первые проблемы могут возникнуть в скором времени после свадьбы.





Наталья Наумова семейный психолог После вступления в брак начало кризиса, как правило, наступает через год. Если женщина забеременела или родила, проблемы могут случиться раньше.

"Пока ребенок не пойдет в детский сад или школу, то, как правило, накал внутри семьи значительно выше. За счет того, что один из партнеров остается дома и занимается детьми, а второй зарабатывает деньги. На этой почве возникает очень много трений", – объясняет психолог.

По ее словам, до вступления в брак и появления детей очень важно договориться, кто, как и когда будет ухаживать за ребенком.

"Бывает так, что женщина настолько занята детьми, что даже в душ сходить не может. Потому что мужчина работает и считает, что это его основное дело, после которого он приходит домой отдыхать. Здесь возникают основные причины, из-за чего люди ссорятся. Это и чувство неуважения, и обида", – говорит собеседница Москвы 24.





Наталья Наумова семейный психолог Если проблемы не решать, до пиковой точки кризис доходит обычно за 1,5–3 года. В итоге примерно через 3–4 года брак может развалиться.

"Но нужно сказать, что в этом вопросе все очень индивидуально. Под одну гребенку здесь нельзя всех подогнать", – добавила Наумова.



Очень многое зависит и от того, через сколько после знакомства люди вступили в официальные отношения, рассказала эксперт. В данном вопросе лучше не торопиться, но и затягивать со вступлением в брак не стоит, обращает внимание семейный психолог.

"Когда люди повстречаются три года, обычно они уже не женятся. У пар, которые до брака встречались 1,5–2 года, отношения более взвешенные, потому что они уже друг друга узнали. А те пары, которые только познакомились, сразу на эмоциональном порыве поженились, эти отношения, как правило, менее устойчивы", – сказала Наумова.

Комментируя распространенное мнение о том, что любовь в целом живет три года, психолог отметила, что этот срок является эмоциональным пиком отношений.

"Это состояние страсти, повышенной влюбленности, когда люди в паре друг друга боготворят и не видят недостатков. Это ситуация эйфории, когда вырабатывается гормон эндорфин. Когда головной мозг адаптируется, человек начинает замечать недостатки в своем партнере", – объясняет специалист.





Наталья Наумова семейный психолог Именно в этот момент начинается настоящая любовь. Возможность принять партнера таким, какой он есть. Полюбить его вопреки недостаткам. Если пара проходит период притирки, она может быть вместе всю жизнь.

"В этот момент очень важно начать друг друга слышать, договариваться. Нужно уметь уступать, идти навстречу друг другу и находить компромиссы", – резюмировала собеседница Москвы 24.

Ранее стало известно, что столичные молодожены в День семьи, любви и верности смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге. У влюбленных она является одним из самых популярных мест в городе.

