Психолог рассказала, сколько живет любовь после свадьбы

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Семейный психолог Наталья Наумова рассказала Москве 24, сколько живет любовь после свадьбы.
В России 8 июля ежегодно празднуется День семьи, любви и верности. В эту дату Русская православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями брака. У москвичей 8 июля является одной из самых популярных дат свадеб. В 2020 году союз в этот день заключили около 300 столичных пар.
По словам Наумовой, у некоторых молодоженов первые проблемы могут возникнуть в скором времени после свадьбы.
"Пока ребенок не пойдет в детский сад или школу, то, как правило, накал внутри семьи значительно выше. За счет того, что один из партнеров остается дома и занимается детьми, а второй зарабатывает деньги. На этой почве возникает очень много трений", – объясняет психолог.
По ее словам, до вступления в брак и появления детей очень важно договориться, кто, как и когда будет ухаживать за ребенком.
"Бывает так, что женщина настолько занята детьми, что даже в душ сходить не может. Потому что мужчина работает и считает, что это его основное дело, после которого он приходит домой отдыхать. Здесь возникают основные причины, из-за чего люди ссорятся. Это и чувство неуважения, и обида", – говорит собеседница Москвы 24.
"Но нужно сказать, что в этом вопросе все очень индивидуально. Под одну гребенку здесь нельзя всех подогнать", – добавила Наумова.
Очень многое зависит и от того, через сколько после знакомства люди вступили в официальные отношения, рассказала эксперт. В данном вопросе лучше не торопиться, но и затягивать со вступлением в брак не стоит, обращает внимание семейный психолог.
"Когда люди повстречаются три года, обычно они уже не женятся. У пар, которые до брака встречались 1,5–2 года, отношения более взвешенные, потому что они уже друг друга узнали. А те пары, которые только познакомились, сразу на эмоциональном порыве поженились, эти отношения, как правило, менее устойчивы", – сказала Наумова.
Комментируя распространенное мнение о том, что любовь в целом живет три года, психолог отметила, что этот срок является эмоциональным пиком отношений.
"Это состояние страсти, повышенной влюбленности, когда люди в паре друг друга боготворят и не видят недостатков. Это ситуация эйфории, когда вырабатывается гормон эндорфин. Когда головной мозг адаптируется, человек начинает замечать недостатки в своем партнере", – объясняет специалист.
"В этот момент очень важно начать друг друга слышать, договариваться. Нужно уметь уступать, идти навстречу друг другу и находить компромиссы", – резюмировала собеседница Москвы 24.
Ранее стало известно, что столичные молодожены в День семьи, любви и верности смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге. У влюбленных она является одним из самых популярных мест в городе.
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