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Столичные парки подготовили онлайн-мероприятия ко Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Узнать о свадебных обрядах и традициях на Руси, познакомиться с романтическими историями любви графов Шереметевых и вспомнить "Повесть о Петре и Февронии Муромских" можно на онлайн-занятиях столичных парков. Ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, они подготовили виртуальные лекции, мастер-классы и видеоклипы", – говорится в сообщении.

Присоединиться к мероприятиям можно бесплатно без предварительной регистрации.

7 июля в 15:00 на канале музея-усадьбы "Кусково" в видеохостинге YouTube разместят онлайн-лекцию о любовных историях графов Шереметевых. А 8 июля в 10:00 в социальных сетях можно будет посмотреть семейные видеоклипы, которые были сняты подписчиками страниц Лианозовского парка. Жители разместили романтичные и смешные ролики о своей семье и ее особенностях в сетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Руководитель отдела "Музыкальный фольклор" детской школы искусств имени Мамонтова Мария Некалина зачитает "Повесть о Петре и Февронии Муромских". Видео с записью опубликуют в аккаунтах Бабушкинского парка в социальных сетях 8 июля в 12:00. А усадьба "Воронцово" на своих страницах выложит онлайн-лекцию, темой которой станут русские народные свадебные традиции и обряды.

Кроме того, парки приглашают гостей на мастер-класс по декорированию семейной ключницы в технике декупаж. Среди необходимых для урока предметов организаторы называли салфетки для декупажа, которыми они будут украшать ключницу, клей ПВА, кисти, ножницы и лак для волос. Видео появится 8 июля в 18:00 в аккаунтах Гончаровского парка в соцсетях "ВКонтакте", Facebook и Instagram.

Ранее стало известно, что молодожены смогут бесплатно проехать по Московской канатной дороге 8 июля в День семьи, любви и верности. Парам, которые зарегистрируют свой брак именно в этот день, канатная дорога на Воробьевых горах дарит бесплатный проезд в стандартных кабинах. Эта канатка является одним из самых популярных мест у влюбленных.