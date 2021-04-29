ЗАГС Москвы назвал число поданных заявлений к праздничным датам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Управление ЗАГС Москвы рассказало, сколько заявлений на заключение брака уже подали пары на праздничные даты 2021 года. Об этом сообщает RT.
Там отметили, что свадебный сезон традиционно открывается в день Красной горки, который очень популярен у молодоженов. Однако в этом году этот день выпал на 9 мая – официальный выходной у всех столичных отделов ЗАГС.
В связи с этим многие пары решили перенести торжество на канун Красной горки – 7 и 8 мая. В этот день планируют заключить брак более 650 пар москвичей.
12 июня, когда традиционно отмечается День России, поженятся около 160 пар. Несмотря на государственный праздник, в этот день заключить брак можно будет во Дворцах бракосочетания № 1, 3 и 5, Шипиловском отделе ЗАГС и на двух необычных площадках.
Также популярным для заключения брака является День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. На эту дату подано уже около 140 заявлений.
Ранее стало известно, что в столице в майские праздники около 1,5 тысячи пар планируют зарегистрировать брак. На даты с 1 по 10 мая в ЗАГСы Москвы подано около 1 500 заявлений. В 2016 и 2019 годах, когда на майские праздники также выпадала Красная горка, количество заключенных браков увеличивалось.
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