Свадебные церемонии пройдут в кабинах Московской канатной дороги 8 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

8 мая в кабинах Московской канатной дороги на Воробьевых горах проведут несколько свадебных церемоний. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

Там рассказали, что в майские праздники канатная дорога ненадолго превратится в ЗАГС. Поставить свою подпись можно будет прямо в небе.

В связи с этим дорога будет работать только с 15:00.

Кроме того, в ведомстве предупредили, что график работы изменится и в некоторые другие дни. Так, 3, 10 мая и 14 июня дорога будет полностью закрыта, а 4, 11 мая и 15 июня будет работать с 16:00 до 22:00.

Ранее американские ученые выяснили, что удовлетворенность в браке может зависеть от структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты.

В ранних работах говорилось, что вариация CC в гене СD отвечает за повышенный уровень благодарности. Психологу Анастасии Махановой вместе с коллегами удалось выявить связь между строением гена и способностью доверять и прощать.