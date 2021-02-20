Ученые выяснили, что секрет счастливого брака может быть скрыт в ДНК

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Американские ученые выяснили, что удовлетворенность в браке может зависеть от структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на исследование работников Университета Арканзаса.
В ранних работах говорилось, что вариация CC в гене СD отвечает за повышенный уровень благодарности. Психологу Анастасии Махановой вместе с коллегами удалось выявить связь между строением гена и способностью доверять и прощать.
"Люди с вариацией CC чувствовали себя более благодарными партнеру, они сообщали о более высоком уровне доверия и в целом были больше довольны своим браком, чем люди с вариациями AC/AA", – уточняется в научной работе.
Научные специалисты заключили, что люди без генотипа CC не склонны к одиночеству. Тем не менее у них не исключается то, что отношения в браке будут проблематичными.
Ранее пара из США в день годовщины оставила на чай в ресторане 2 тысячи долларов. При этом семейная пара пожелала остаться анонимной.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: