Ученые выяснили, что секрет счастливого брака может быть скрыт в ДНК

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Американские ученые выяснили, что удовлетворенность в браке может зависеть от структуры дезоксирибонуклеиновой кислоты. Об этом сообщает "Мир 24" со ссылкой на исследование работников Университета Арканзаса.

В ранних работах говорилось, что вариация CC в гене СD отвечает за повышенный уровень благодарности. Психологу Анастасии Махановой вместе с коллегами удалось выявить связь между строением гена и способностью доверять и прощать.

"Люди с вариацией CC чувствовали себя более благодарными партнеру, они сообщали о более высоком уровне доверия и в целом были больше довольны своим браком, чем люди с вариациями AC/AA", – уточняется в научной работе.

Научные специалисты заключили, что люди без генотипа CC не склонны к одиночеству. Тем не менее у них не исключается то, что отношения в браке будут проблематичными.

Ранее пара из США в день годовщины оставила на чай в ресторане 2 тысячи долларов. При этом семейная пара пожелала остаться анонимной.