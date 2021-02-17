Пара из США в день годовщины оставила на чай в ресторане 2 тыс долларов

13:23
Фото: Москва 24/Яна Дейнега
В Чикаго семейная пара отметила в любимом ресторане очередную годовщину. В честь 20-летнего юбилея их отношений супруги оставили крупные чаевые персоналу заведения, сообщает "Мир 24".
Работники ресторана итальянской кухни сильно удивились, узнав, что их постоянные гости поблагодарили чаевыми в размере двух тысяч долларов.
При этом семейная пара пожелала остаться анонимной. Как поделился владелец заведения, первое свидание будущих мужа и жены состоялось ровно 20 лет назад в этом ресторане.
С того момента у любящих сохраняется традиция посещать счастливое заведение 12 февраля. Именно в этот день празднуется годовщина. По традиции супруги садятся за столик № 46 ровно в 19:30.
Ранее прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут. Состояние пары быстро ухудшалось, и врачи уже ничем не могли им помочь.
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