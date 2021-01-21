Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от коронавируса с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.

В конце декабря 89-летний Дик Мик и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали годовщину своей свадьбы, после чего начали испытывать недомогание. 8 января их госпитализировали с положительным результатом тестов на COVID-19.

Состояние пары быстро ухудшалось, и врачи уже ничем не могли им помочь. В связи с этим родственники Дика и Ширли попросили персонал больницы дать им возможность провести последние минуты вместе.

Супруги скончались 16 января с разницей в несколько минут. В последние часы жизни они держались за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.

Это уже не первая подобная история в Штатах. В апреле прошлого года из-за коронавируса скончалась супружеская пара после 51 года совместной жизни.

Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер умерли в один день с разницей в шесть минут. Как рассказал их сын, у его 74-летнего отца и 72-летней матери было отличное здоровье, но у них диагностировали легкую пневмонию. Затем их состояние ухудшилось, и уже в больнице у них обнаружили коронавирусную инфекцию.

Пару подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они находились в одной палате. Когда их состояние ухудшилось, родные супругов приняли решение отключить их от ИВЛ.