Прожившие в браке 70 лет муж и жена умерли с разницей в пару минут

10:14
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В США супруги, прожившие в браке 70 лет, умерли от коронавируса с разницей в несколько минут, сообщает телеканал Channel 5 News.
В конце декабря 89-летний Дик Мик и его 87-летняя жена Ширли отпраздновали годовщину своей свадьбы, после чего начали испытывать недомогание. 8 января их госпитализировали с положительным результатом тестов на COVID-19.
Состояние пары быстро ухудшалось, и врачи уже ничем не могли им помочь. В связи с этим родственники Дика и Ширли попросили персонал больницы дать им возможность провести последние минуты вместе.
Супруги скончались 16 января с разницей в несколько минут. В последние часы жизни они держались за руки. У них остались 5 детей, 13 внуков и 28 правнуков.
Это уже не первая подобная история в Штатах. В апреле прошлого года из-за коронавируса скончалась супружеская пара после 51 года совместной жизни.
Стюарт Бейкер и Эдриан Бейкер умерли в один день с разницей в шесть минут. Как рассказал их сын, у его 74-летнего отца и 72-летней матери было отличное здоровье, но у них диагностировали легкую пневмонию. Затем их состояние ухудшилось, и уже в больнице у них обнаружили коронавирусную инфекцию.
Пару подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Они находились в одной палате. Когда их состояние ухудшилось, родные супругов приняли решение отключить их от ИВЛ.
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