ВОЗ оценила ситуацию с распространением "британского" штамма коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
"Британский" штамм коронавируса обнаружен уже в 60 странах, сообщает Всемирная организация здравоохранения в еженедельном отчете.
Уточняется, что с момента последнего обновления 12 января вариант VOC-202012/01 обнаружили еще в 10 странах.
Другую мутацию коронавируса – штамм 501.V2, впервые выявленный в ЮАР, – обнаружили еще в трех странах. Теперь число стран, где обнаружили данный вариант коронавируса, достигло 23.
За последнюю неделю в мире зарегистрировали более 4,7 миллиона новых случаев заражения коронавирусом. В то же время количество летальных исходов достигло рекордного уровня. Умерли более 93 тысяч человек, что на 9% больше по сравнению с предыдущими данными.
Ранее в Калифорнии обнаружили новый штамм коронавируса. Новая разновидность вируса CAL.20C была зафиксирована в ходе поиска "британского" штамма. Мутировавший коронавирус выявили во взятых биоматериалах.
По мнению ученых, новый вирус мог появиться еще в июле 2020 года, однако проявил себя лишь в ноябре. На данный момент CAL.20C значительно распространился. Информации о степени опасности нового штамма нет. Ученым также предстоит выяснить скорость его передачи.
Новый штамм коронавируса изначально обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.
Позднее первые случаи заражения новым штаммом были выявлены в Швейцарии, Словакии, Румынии и других странах, в том числе и в России.
Также стало известно, что первые случаи "британского" штамма обнаружили в Японии. Вирус-мутант был зафиксирован у граждан, которые никогда не бывали в Великобритании.
В Японии 11 префектур объявили режим ЧС из-за коронавируса
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