Ученые нашли способ вдвое сократить распространение коронавируса

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Снизить распространение коронавируса сможет двунаправленное отслеживание контактов, считают ученые из США и Германии. Результаты их исследований опубликованы в журнале Nature.

Специалисты подчеркивают, что контроль контактов зараженных стоит осуществлять не только вперед, выявляя тех, кто может оказаться в зоне риска, но и в обратном направлении, то есть следует выяснять, кто заразил пациента. Это, как считают эксперты, позволит в два раза уменьшить передачу вируса. Также, по мнению ученых, необходимо контролировать контакты шесть суток, а не двое.

Проведя необходимые исследования, ученые пришли к выводу, что данный вид отслеживания сокращает эффективное число воспроизводства как минимум на 0,3 единицы, цифровое отслеживание через смартфон – еще на 0,25.

Ранее ученые из России и Узбекистана в ходе исследований обнаружили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус, в том числе его мутации. В настоящее время влияние радиации на COVID-19 изучают специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

Также стало известно, что свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в мире с начала пандемии. Такие данные представил американский Университет Джонса Хопкинса.

Чаще всего COVID-19 выявляли в США – 22 255 827 случаев. На втором месте антирейтинга находится Индия (10 450 284 случая). Далее следует Бразилия – 8 075 998 заразившихся.

