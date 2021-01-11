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Наука

14:35

Ученые нашли способ убивать коронавирус радиацией

наука медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ученые из России и Узбекистана в ходе исследований обнаружили, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус, в том числе его мутации. Об этом сообщает пресс-служба Уральского федерального университета (УрФУ).

Как уточняется, влияние радиации на COVID-19 изучают специалисты УрФУ и Академии наук Республики Узбекистан.

В пресс-службе пояснили, что в ходе совместных исследований были установлены особенности воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на коронавирус.

Как рассказал профессор УрФУ Анатолий Зацепин, огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человеческого организма сильно деформируется во многих участках вдоль своей длины.

"Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", – приводятся в сообщении слова Зацепина.

На данный момент специалисты разрабатывают методику лечения, говорится в сообщении.

Накануне президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова назвала способ остановить пандемию COVID-19.

Ранее Шестакова заявляла, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года. Она отмечала, что такой сценарий возможен только при вакцинации населения и создании лекарств.

Более 1,5 млн человек привились от коронавируса в России

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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