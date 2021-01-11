Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Назван единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. О нем рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в интервью РИА Новости.

По словам специалиста, остановить пандемию поможет вакцинация. Для этого требуется привить три четверти от всего населения.

"Разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", – отметила Шестакова.

Эксперт подчеркнула, что в данный момент мало известно о длительности эффективности препаратов. По этой причине вакцинация в течение нескольких лет не имеет смысла.

"Нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", – пояснила Шестакова.

Ранее Шестакова заявляла, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года. Она отмечала, что такой сценарий возможен только при вакцинации населения и создании лекарств.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 931 382 человек скончались от заболевания.