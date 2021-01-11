Инфекционист назвала единственный способ остановить пандемию коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Назван единственный способ остановить пандемию коронавирусной инфекции COVID-19. О нем рассказала президент Международной ассоциации специалистов в области инфекций, бывший главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Ирина Шестакова в интервью РИА Новости.
По словам специалиста, остановить пандемию поможет вакцинация. Для этого требуется привить три четверти от всего населения.
"Разговор идет о том, что в принципе за достаточно короткий срок нужно вакцинировать, создать быстро иммунную прослойку", – отметила Шестакова.
Эксперт подчеркнула, что в данный момент мало известно о длительности эффективности препаратов. По этой причине вакцинация в течение нескольких лет не имеет смысла.
"Нужно так же, как мы проводим вакцинацию против гриппа", – пояснила Шестакова.
Ранее Шестакова заявляла, что ситуацию с COVID-19 в мире, возможно, удастся переломить к концу 2022 года. Она отмечала, что такой сценарий возможен только при вакцинации населения и создании лекарств.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире с начала пандемии зафиксировано свыше 90 миллионов случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 931 382 человек скончались от заболевания.
4 216 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: