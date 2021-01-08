ВОЗ признала, что "британский" штамм коронавируса распространяется быстрее обычного

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Новая разновидность коронавируса, обнаруженная в Великобритании, передается от человека к человеку быстрее, чем обычный COVID-19, сообщила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове.

"Мы опираемся на репродуктивное число, которое увеличилось с 1,1 до 1,5", – заявила она, ссылаясь на данные моделирований, проведенных британскими врачами.

При этом исследования показали, что новая мутация вируса распространяется тем же путем, что и его "устаревшая" версия, поэтому меры по борьбе с ней останутся прежними.

По словам ван Керкхове, для того, чтобы прервать цепочку передачи "британского" штамма, необходима более усердная работа специалистов. Она уточнила, что такая задача усложняется параллельным распространением обычного варианта коронавируса.

Специалист отметила, что данных о большей опасности нового штамма получено не было.

Новый штамм коронавируса обнаружили в Британии. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Позднее первые случаи заражения новым штаммом коронавируса были выявлены в Швейцарии. Местные власти подтвердили, что имена инфицированных установлены.

Позднее новый штамм был обнаружен в Словакии, Румынии и других странах.