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Общество

05:19

В Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса

за рубежом общество

Фото: ITAR-TASS/Станислав Красильников

В Словакии подтвердили наличие нового штамма коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава страны Марек Крайчи.

Известно, что инфекция была выявлена в первых образцах, взятых в районе Михаловце на востоке республики.

"Специалистам из братиславского университета Коменского удалось идентифицировать так называемую английскую мутацию", – заявил Крайчи в своем аккаунте в Facebook.

Отмечается, что глава Минздрава не указал точное количество выявленных случаев нового штамма коронавируса в стране.

Ранее Крайчи предполагал, что в Словакии имеется новый штамм коронавируса. Он объяснял это большим числом граждан, побывавших в последние месяцы в Великобритании.

2 января во Вьетнаме выявили первый случай заражения "британским" штаммом коронавируса. Сообщалось, что новая мутация вируса была обнаружена у 45-летней женщины.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса.

Врачи заявили, что "британский" штамм коронавируса на 70% заразнее прежнего

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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