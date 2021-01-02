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08:47

Во Вьетнаме выявили первый случай заражения "британским" штаммом COVID-19

за рубежом

Фото: ТАСС/LUONG THAI LINH/EPA

Во Вьетнаме обнаружен первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса, который ранее выявили в Великобритании, передает ТАСС.

По данным Национального координационного комитета по профилактике и контролю за распространением вызываемого коронавирусом заболевания COVID-19, новая мутация вируса была обнаружена 45-летней вьетнамки, которая 22 декабря вернулась в страну из Великобритании.

Отмечается, что на самолете, на котором женщина прилетела в аэропорт города Кантхо на юге Вьетнама, находились также 305 пассажиров. Все они были направлены на обязательную двухнедельную изоляцию после посадки самолета.

Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании. Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала Юго-Восточная Англия.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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