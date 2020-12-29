"Британская" мутация коронавируса выявлена в Индии у 6 человек

10:19
Фото: ТАСС/AP Photo/Rafiq Maqbool
Британский тип коронавируса выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на индийский Минздрав.
Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин. Разыскиваются их попутчики и родственники.
Всего с 25 ноября по 23 декабря в Индию прибыло около 33 тысяч пассажиров из Великобритании. Пассажиры сдали РТ-ПЦР-тест, их местоположение отслеживается. По итогам тестов коронавирус был выявлен у 114 прибывших.
В середине декабря стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Индия приостановила воздушное сообщение с этой страной до конца года.
Ранее первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.
Роспотребнадзор ввел 14-дневный карантин для прибывающих из Великобритании
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