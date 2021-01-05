В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за COVID-19

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Фото: picture alliance/Fotostand/TASS/Fotostand/Dostmann
В Великобритании объявили третий национальный локдаун из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом пишет РИА Новости.
Известно, что о введении карантина сообщил премьер-министр страны Борис Джонсон. В своем выступлении он отметил, что новый штамм инфекции распространяется с пугающей скоростью.
"Очевидно, что необходим третий национальный локдаун", – заявил Джонсон.
Сообщается, что со вторника, 5 января, британские школы переводятся на удаленный режим. В учебные заведения смогут ходить лишь дети представителей ключевых профессий – врачей, соцработников, пожарных, полицейских, курьеров и продавцов.
Жители Великобритании получили право выходить из дома только на прогулку, в больницу или в магазин. При этом граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями попросили не покидать свои жилища.
Уточняется, что данный локдаун по ограничениям оказался строже, чем введенный в ноябре 2020 года. При этом он стал аналогом весеннего карантина.
"Вы должны начинать следовать правилам прямо сейчас, а со среды, когда соберется парламент, это станет законом", – обратился к гражданам страны Джонсон.
Премьер пояснил, что сроки окончания локдауна будут зависеть от динамики заражения. Джонсон также подтвердил намерения властей привить от COVID-19 к середине февраля четыре приоритетные группы населения – жильцов домов престарелых, медиков, самых пожилых людей и граждан с тяжелыми хроническими заболеваниями.
В понедельник в Великобритании выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки. Инфекция была выявлена у 58 784 человек.
31 декабря сообщалось, что в Великобритании за сутки коронавирус подтвердился у 55 892 человек. При этом 964 пациента скончались от заболевания.
Британский премьер объявил о введении третьего национального локдауна
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