В Швейцарии зафиксировано распространение "британского" штамма коронавируса

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В Швейцарии зафиксировали распространение нового штамма коронавируса, который ранее был обнаружен в Великобритании и отличается высокой степенью заразности. По сообщению властей кантона Женева, на его территории на этой неделе было выявлено пять случаев заражения, пишет РИА Новости.

"Вероятно, что среди населения кантона существует циркуляция этого штамма. Это означает, что передача штамма имеет место в Женеве, что речь не идет только о завезенных случаях", – говорится в сообщении кантонального департамента по вопросам безопасности, занятости и здравоохранения.

По словам официального представителя данного ведомства Лорана Паольелло, разновидность вируса была завезена, но уже изменилась локально.

Уточняется, что власти кантона Женева расширили применение карантинных мер для борьбы с распространением инфекции. В кантональном департаменте пояснили, что сейчас необходимо сдержать передачу штамма.

Ранее сообщалось, что "британский" тип коронавируса был выявлен у шести человек, вернувшихся в Индию из Великобритании. Прибывших поместили в одиночные комнаты в определенных медицинских учреждениях. Их близкие также были помещены на карантин.

До этого первый случай "британского" штамма коронавируса выявили в финском районе Кюменлааксо, который находится на границе с российским Выборгом. Носитель инфекции прибыл туда из Великобритании на Рождество.

Новый штамм коронавируса впервые обнаружили в Великобритании. Сообщалось, что он распространяется быстрее, чем выявленные до этого варианты вируса. Предположительно, его источником стала Юго-Восточная Англия.