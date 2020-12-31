В Великобритании зафиксировали рекордный суточный прирост случаев коронавируса

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В Великобритании был зафиксирован рекордный суточный прирост случаев коронавирусной инфекции. За сутки COVID-19 подтвердился у 55 892 человек, сообщает РИА Новости.

По сведениям Минздрава страны, скончались 964 пациента.

Днем ранее диагноз "коронавирус" был подтвержден у 50 023 человек, умер 981. Всего с начала пандемии COVID-19 в Великобритании диагностировали у 2 484 941 человека.

Правительство Великобритании 30 декабря повысило до максимального уровня ограничения в еще нескольких регионах Англии.

Ранее Россия продлила запрет на полеты в Великобританию до 12 января. Так поступили уже больше 35 стран.

Согласно данным ВОЗ на 31 декабря, в мире выявлено уже более 80,7 миллиона случаев заражения коронавирусом.