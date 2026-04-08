Бузова: слухи о фите с Инстасамкой начались с отметки артистки в соцсети

Певица Ольга Бузова на премии "Жара" рассказала, что слухи об их совместном треке с исполнительницей Инстасамкой (настоящее имя – Дарья Еропкина. – Прим. ред.) появились после того, как сама артистка несколько недель назад запустила в TikTok новость о якобы уже существующей песне и отметила в ней Бузову, сообщает News.ru.

Бузова пояснила, что сразу после анонса ее собственной композиции "Раненые раны", вышедшей 3 апреля, ей начали поступать вопросы об этом фите. В частности, не является ли эта песня совместной с Инстасамкой.

Тогда же, как отметила Бузова, она и начала искать источник слухов. Она назвала себя человеком, который "очень быстро реагирует на все и всегда откровенен со своей аудиторией", когда это возможно.

