Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
01 апреля, 08:18

Шоу-бизнес

Zivert допустила коллаборацию с рэпером Toxi$ и анонсировала новое шоу в Петербурге

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Певица Zivert не исключила совместную работу с рэпером Toxi$. Она также рассказала о подготовке нового сольного материала и планах на крупное выступление в Санкт-Петербурге в интервью ТАСС.

Артистка отметила, что коллаборации для нее всегда является спонтанным процессом. По ее словам, совместные треки появляются не по расчету, а когда совпадает "энергия в моменте", и именно такие работы чаще всего становятся популярными.

Певица добавила, что сейчас сосредоточена на записи новой песни, на которую также планируется снять клип. При этом она подчеркнула, что не стремится специально повторить успех предыдущих коллабораций, включая совместный трек с Icegergert.

Одним из главных проектов на год певица назвала повтор своего шоу "Где-то в ретро", которое на данный момент запланировано 3 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Ранее стало известно, что тремя самыми популярными российскими певицами стали народная артистка России Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.). Аналитики изучали их упоминаемость в соцсетях и на онлайн-платформах в период с 24 февраля 2025 по 23 февраля 2026 года.

Кроме того, в десятку вошли Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy. Внимание к себе они привлекают релизами, выступлениями и маркетингом.

шоу-бизнес

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика