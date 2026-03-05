05 марта, 09:54Шоу-бизнес
Бузова, Кадышева и Instasamka возглавили рейтинг самых популярных российских певиц
Фото: Москва 24/Антон Великжанин; Агентство "Москва"/Александр Авилов; телеграм-канал INSTASAMKA
В тройку самых популярных российских певиц вошли народная артистка РФ Надежда Кадышева, Ольга Бузова и Instasamka (настоящее имя – Дарья Зотеева. – Прим. ред.). Об этом свидетельствуют результаты исследования, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Аналитики изучили упоминаемость артисток в период с 24 февраля 2025 по 23 февраля 2026 года. Материалом исследования стали публикации в соцсетях и на платформах ВК, Telegram, Rutube и других.
В десятку самых популярных артисток также вошли Мари Краймбрери, Anna Asti, Zivert, Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и Betsy. Уточняется, что они удерживают внимание благодаря релизам, выступлениям и личностному маркетингу.
В поп-жанре лидируют Бузова, Мари Краймбрери и Anna Asti. Самые прослушиваемые треки Бузовой – "Верни", "Гештальт" и "Заплачу".
Среди хип-хоп-исполнительниц на первом месте Instasamka со своими хитами "Премиум подписка", "За деньги да" и "На Титанике". За ней следуют Sky Rae и Baby Cute.
В фолк-направлении лидером стала Кадышева, переживающая вторую волну популярности. За ней – народная артистка России Надежда Бабкина и заслуженная артистка РФ Пелагея. Чаще всего слушатели выбирают "Широка река", "Плывет веночек" и "Я не колдунья".
Самой популярной среди рок-исполнительниц стала Диана Арбенина, в тройку также вошли Жанна Агузарова и Светлана Сурганова. У Арбениной в топе песни "Сансара", "Обстоятельства" и "Неторопливая любовь".
В шансоне первые места заняли Ирина Круг, Елена Ваенга и Любовь Успенская. Самые популярные композиции Ирины Круг – "Тебе, моя последняя любовь", "Как будто мы с тобой" и "Заходи ко мне во сне".
Ранее 12-летние певицы Светлана Чертищева (Betsy. – Прим. ред.) и Мария Янковская, которые являются исполнителями композиции "Сигма Бой", попали в список номинантов премии Forbes "30 до 30" в категории "Музыка". Их песня вошла в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop songs.