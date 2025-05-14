Исполнительницы песни "Сигма Бой" попали в список номинантов премии Forbes "30 до 30"

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12-летние певицы Светлана Чертищева (Betsy. – Прим. ред.) и Мария Янковская, которые являются исполнителями композиции "Сигма Бой", попали в список номинантов премии Forbes "30 до 30" в категории "Музыка". Список представил Forbes.

Артистки более пяти лет выпускают собственные композиции, а их песня "Сигма Бой" вошла в топ-10 чарта Billboard Hot Dance/Pop songs.

Самым молодым номинантом в списке стала 4-летняя блогер Ева Карпикау, которая фигурирует в категории "Новые медиа". Девочка в своих видео, которые набирают миллионы просмотров, танцует и участвует в челленджах, а также рассуждает на темы о любви и красоте природы. В настоящее время в разных соцсетях на ее страницу за примерно год существования подписались свыше миллиона человек.

Также вошли в лонг-лист ежегодного рейтинга "30 до 30" актер Марк Эйдельштейн, инфлюенсер Мария Червоткина, директор фонда "Дом с маяком" Марина Власова, шахматист Володар Мурзин и сооснователь сети Pims Глеб Голубев.

Из представленного списка жюри, редакция Forbes и читатели должны будут составить топ-30. Итог будет опубликован в июльском номере журнала, а также на сайте издания во второй половине июня.

Ранее зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов предложил наградить Чертищеву и Янковскую. Он заявил, что направил бы певиц в музыкальную школу и помог развить их таланты.

