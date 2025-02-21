Военный хор исполнил новую версию песни "Сигма Бой"

Фото: телеграм-канал "Ботинок Военкора"

В Сети набирает популярность новая версия песни "Сигма Бой", которую исполнил военный хор в преддверии Дня защитника Отечества. На кадрах сам хор, парад Победы, деятельность военнослужащих и выступление Владимира Путина.

"Настоящий сигма-бой, сильный и отважный, за Отечество горой", – говорится в новом тексте песни.

Оригинальная песня "Сигма Бой", которую исполнили российские школьницы Светлана Чертищева и Мария Янковская, оказалась на седьмом месте чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard в январе.

Общественное движение "Сорок сороков" при этом обратилось в Генпрокуратуру с призывом проверить трек. В частности, активисты заподозрили, что в клипе на эту песню происходит сексуализация детей. В случае ее обнаружения движение попросило ведомство запретить видео.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в ответ на это заявил, что юных исполнительниц российского хита "Сигма Бой" следует наградить.

