Милонов заявил, что исполнительниц хита "Сигма Бой" следует наградить

Фото: rutube.ru/Rhymes Music

Юных исполнительниц российского хита "Сигма Бой" следует наградить, а не наказывать, заявил изданию "Подъем" зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов.

До этого общественное движение "Сорок сороков" обратилось в Генпрокуратуру с призывом проверить трек. В частности, активисты заподозрили, что в клипе на эту песню происходит сексуализация детей. В случае ее обнаружения движение попросило ведомство запретить видео.

"Девочек надо не наказывать, а наградить. Я бы их направил в музыкальную школу, помог развить таланты. Видно ведь, что девчонки талантливые!" – подчеркнул Милонов.

Парламентарий обратил внимание, что активисты игнорируют более важные проблемы в этой сфере, нападая на "беззащитных" исполнительниц, так как это "проще и безопаснее".

"Активистам советую от девочек отстать, а посмотреть в сторону цыганской свадьбы, где 9-летних выдают замуж. Чего же вы, уважаемые, молчите? Или тема не хайповая? Или страшно связываться с мафией?" – отметил депутат.

Ранее запретить трек предлагали и в Европе. В частности, депутат Европарламента от немецкой партии Volt Нела Риль заявила, что песня пропагандирует российские идеи европейскому обществу. По ее мнению, популярность, которую песня получила среди европейских подростков, является одним из примеров проникновения России в популярный дискурс с использованием социальных сетей.

Песня "Сигма бой", которую исполнили российские школьницы, 11-летняя Betsy (Светлана Чертищева) и 12-летняя Мария Янковская, оказалась на седьмом месте нового чарта Hot Dance/Pop Songs от Billboard в январе. На первом месте расположился трек It's Ok I'm Ok канадской певицы Tate McRae, а на втором – Apple британской исполнительницы Charli XCX.