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08 апреля, 12:40

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CBS: 24 человека погибли в результате штормов, наводнений и торнадо в США

В США погибли 24 человека из-за штормов, наводнений и торнадо

Фото: AP Photo/Jon Cherry

В результате штормов, наводнений и торнадо в США погибли 24 человека. Об сообщает телеканал CBS со ссылкой на власти.

В Теннеси, где бушевали торнадо и наводнения, число жертв составило 10 человек. По меньшей мере пять жителей штата Кентукки погибли из-за наводнений. В Миссури жертвами стали три человека, еще по два погибли в Арканзасе и Джорджии, а также по одному – в Индиане и Миссисипи.

В настоящее время спасатели Теннесси совместно с властями оценивают ущерб и пытаются определить необходимость введения режима крупномасштабного бедствия федерального уровня. В ряде городов объявлена эвакуация.

Ранее на Ирландию обрушился шторм "Эовин". В результаты погиб мужчина. Также стихийное бедствие привело к отключению водоснабжения у 120 тысяч человек. Кроме того, более 160 тысячам человек перестал быть доступен интернет.

Между тем пять человек погибли в результате обрушившегося на юг Китая торнадо. Еще 33 человека получили травмы и ранения. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

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