RTE: мужчина погиб в Ирландии из-за шторма "Эовин"

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Мужчина в Ирландии скончался в результате обрушения дерева на автомобиль во время шторма "Эовин", передает телеканал RTE.

Телеканал уточнил, что стихийное бедствие привело к отключению водоснабжения у 120 тысяч человек. Кроме того, более 160 тысячам человек перестал быть доступен интернет.

Однако, по данным метеорологической службы Ирландии, пик шторма позади. В связи с этим транспортные компании вновь запускают автобусы и железнодорожные отправления, а аэропорты переходят на ограниченный режим работы.

Тем не менее движение на дорогах остается затрудненным. Проезжая часть засорена мусором и деревьями.

Ранее сообщалось, что в графстве Голуэй были зафиксированы порывы ветра, скорость которых достигла 183 километров в час. Таким образом, оказался побит рекорд, установленный в 1945 году.

На фоне угрозы шторма в четверг, 23 января, в Великобритании объявили красный уровень опасности. Синоптики предупреждали об очень сильном ветре на территории Северной Ирландии и части Шотландии, а также о риске торнадо, который может начаться в некоторых районах страны.