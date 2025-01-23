Sky News: красный уровень погодной опасности объявлен в Великобритании из-за шторма

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В Великобритании объявлен красный уровень опасности из-за угрозы шторма. Об этом пишет RT со ссылкой на Sky News.

По прогнозам синоптиков, ожидается очень сильный ветер, который обрушится на всю Северную Ирландию и часть Шотландии. Кроме того, на некоторые районы страны могут обрушиться торнадо.

Отмечается, что шторм спровоцирует порывы ветра до 90 миль в час (более 100 километров в час. – Прим. ред.), дождь и снег.

Ранее не менее 10 человек стали жертвами снежной бури, охватившей юг США. На фоне мощного снегопада были перекрыты дороги и отменены самолеты, также временно оказались закрыты школы и государственные учреждения. Рекордное выпадение осадков зафиксировали в штатах Луизиана, Алабама и Флорида.