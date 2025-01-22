Axios: не менее 10 человек погибли из-за снежной бури в США

22 января, 09:50Происшествия
На фоне мощного снегопада были перекрыты дороги и отменены самолеты, также временно оказались закрыты школы и государственные учреждения. Рекордное выпадение осадков зафиксировали в штатах Луизиана, Алабама и Флорида.
Кроме того, синоптики спрогнозировали резкое похолодание на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке. Это может усугубить ситуацию с перебоями электричества, предупреждают специалисты.
Ранее СМИ писали об угрозе мощнейшей зимней бури в центральной и восточной части США. Прогнозировался сильный снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду как минимум в 12 штатах. В более теплые регионы страны могут прийти грозовые бури и дожди.
В период непогоды многие жители США рискуют остаться без света, а также без отопления. При этом температура за окном может опуститься на 30 градусов ниже нормы.