Axios: не менее 10 человек погибли из-за снежной бури в США

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Как минимум 10 человек стали жертвами снежной бури, охватившей юг США. О ситуации сообщает портал Axios

На фоне мощного снегопада были перекрыты дороги и отменены самолеты, также временно оказались закрыты школы и государственные учреждения. Рекордное выпадение осадков зафиксировали в штатах Луизиана, Алабама и Флорида.

Кроме того, синоптики спрогнозировали резкое похолодание на побережье Мексиканского залива и на юго-востоке. Это может усугубить ситуацию с перебоями электричества, предупреждают специалисты.

Ранее СМИ писали об угрозе мощнейшей зимней бури в центральной и восточной части США. Прогнозировался сильный снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду как минимум в 12 штатах. В более теплые регионы страны могут прийти грозовые бури и дожди.

В период непогоды многие жители США рискуют остаться без света, а также без отопления. При этом температура за окном может опуститься на 30 градусов ниже нормы.