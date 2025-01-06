Режим ЧС объявлен в Вашингтоне из-за надвигающейся бури

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Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) объявили в Вашингтоне на фоне надвигающейся снежной бури. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление офиса мэра Мюриэль Боузер.

Данный режим будет действовать в столице США до конца вторника, 7 января. Местных водителей призвали как можно скорее убрать свои автомобили с маршрутов движения экстренных служб во избежание их принудительной эвакуации.

Около 62 миллионов американцев в центральной и восточной части США находятся под угрозой мощнейшей зимней бури. Во время бурана ожидаются сильный снег, лед, мороз и ветры до 18 метров в секунду как минимум в 12 штатах. В более теплых регионах страны прогнозируются грозовые бури и дожди.

В период непогоды многие жители США рискуют остаться без света, а также без отопления. При этом температура за окном может опуститься на 30 градусов ниже нормы.