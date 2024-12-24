Daily Mail: в США пожарные спасли мужчину, ушедшего в горы встречать рассвет

Фото: dailymail.co.uk

В США пришлось спасать мужчину, который решил в одиночку пойти на гору встречать рассвет, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Daily Mail.

Американец Патрик Биттман начал восхождение на гору вечером, но, приблизившись к вершине на высоте 1 450 метров, мужчина столкнулся с сильным снегопадом и ветром. Тогда он решил вернуться обратно, однако из-за метели и холода потерялся, в результате чего оказался в труднодоступной местности у ручья.

Ситуация усугубилась тем, что на Биттмане была неподходящая для минусовых температур одежда. Спасателям удалось обнаружить американца в полуобморочном состоянии с симптомами сильного переохлаждения. Эвакуировали мужчину с улучшением погоды – через два часа после обнаружения.

Ранее группа альпинистов пропала на горе Дхаулагири в Непале. Россияне отправились на восхождение примерно в 06:00. В последний раз они выходили на связь в 11:00, после чего связь с ними была потеряна.

Позже спасатели обнаружили тела погибших на высоте 7 100 метров. Российское посольство в Непале подтвердило информацию об их гибели. По мнению спасателей, альпинисты могли сорваться с высоты 7 600 метров. Спустя время стало известно, что они поднимались на восьмитысячник без кислорода.

