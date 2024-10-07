Himalayan Times: связь с пятью российскими альпинистами потеряна в Непале

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Пять российских альпинистов, ушедших на гору Дхаулагири в Непале, более суток не выходят на связь. Об этом сообщило издание Himalayan Times.

По словам организатора экспедиции Пембы Джангбы Шерпы, связь с группой была потеряна после того, как она вышла на штурм из высотного лагеря около 06:00 утра 6 октября.

"В последний раз они связывались с товарищами в базовом лагере вчера около 11:00", – сказал организатор.

В августе этого года альпинист Сергей Нилов пропал без вести во время поисковой операции на горе Гашербрум IV на севере Пакистана. Нилов состоял в команде альпинистов из России, которые отправились на гору, чтобы достать тело Дмитрия Головченко, пропавшего там же в 2023 году.

Россиянин пропал без вести после обвала ледяной массы 17 августа. В результате произошедшего еще двое участников экспедиции получили травмы.