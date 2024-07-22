Альпинисты замерзли насмерть на "ледниковом плато" Арарата

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Два альпиниста замерзли насмерть на "ледниковом плато" Арарата во время спуска. Их тела нашли на высоте 4,9 километра, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на газету Milliyet.

Они добрались до вершины утром 20 июля, после чего начали спускаться по северной стороне горы. Когда группа попала в метель, участники восхождения Дилек Гекбулак и Мухаммед Халим Далгин пропали без вести.

В поисках принимали участие сотрудники центра экстренной помощи, местные гиды и медицинские бригады. Тела удалось найти, сейчас ведутся работы по их спуску со склона.

Ранее в горах Аламединского района Чуйской области спасатели вели поиски трех россиян. Трое граждан РФ ушли в поход, направившись из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конца маршрута они так и не добрались.

В мае спасатели также нашли на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из Москвы. Альпинисты находились на высоте 5 тысяч метров. Речь шла о незарегистрированной группе из двух человек.