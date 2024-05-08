МЧС Киргизии начало поиски трех пропавших в горах граждан РФ

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Спасатели начали поиски трех россиян, пропавших в горах Аламединского района Чуйской области. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Киргизии.

По информации ведомства, которое ссылается на руководителя общественного объединения "Федерация спортивного туризма", 30 апреля трое граждан РФ ушли в поход, направившись из ущелья Иссык-Ата в сторону Теплых Ключей в Аламединском ущелье. Однако до конца маршрута они так и не добрались, а связаться с ними пока не удается.

В сообщении уточнили, что двоим пропавшим около 62 лет, а третьему – 58.

Ранее спасатели из ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии сообщали, что двое туристов пропали, поэтому была организована поисково-спасательная операция. По данным ведомства, альпинисты находились на горе на высоте 5 тысяч метров.

Позднее сотрудники МЧС нашли потерявшихся на Эльбрусе столичных туристов и помогли им спуститься с горы.

