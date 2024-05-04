Спасатели нашли на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Найдены ранее потерявшиеся на Эльбрусе туристы из столицы. Об этом рассказали представители высокогорного поисково-спасательного отряда.

"Спасатели нашли туристов и спустили их с горы. Медицинская помощь им не понадобилась", – передает "Интерфакс" сообщение отряда.

О пропаже туристов из Москвы сообщалось ранее. Спасатели Кабардино-Балкарии организовали поисковую операцию.

По данным МЧС, альпинисты находились на высоте 5 тысяч метров. Речь шла о незарегистрированной группе из двух человек.

