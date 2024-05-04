04 мая, 19:53Происшествия
Спасатели нашли на Эльбрусе двух потерявшихся туристов из Москвы
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Найдены ранее потерявшиеся на Эльбрусе туристы из столицы. Об этом рассказали представители высокогорного поисково-спасательного отряда.
"Спасатели нашли туристов и спустили их с горы. Медицинская помощь им не понадобилась", – передает "Интерфакс" сообщение отряда.
О пропаже туристов из Москвы сообщалось ранее. Спасатели Кабардино-Балкарии организовали поисковую операцию.
По данным МЧС, альпинисты находились на высоте 5 тысяч метров. Речь шла о незарегистрированной группе из двух человек.
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