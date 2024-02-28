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28 февраля, 17:04

Общество

Санавиация спасла мужчину, пытавшегося лечиться от коронавируса на перевале Дятлова

Фото: 123RF/sergeyonas

Национальная служба санитарной авиации (НССА) "Ростеха" спасла мужчину, который хотел вылечиться от COVID-19, отправившись на перевал Дятлова в Свердловскую область. Об этой истории рассказала пресс-служба госкорпорации.

По информации ведомства, мужчина был уверен, что при восхождении на перевал Дятлова ему станет намного лучше. Однако во время подъема ему стало плохо из-за болей в сердце. В связи с этим бригада НССА сразу же вылетела на место происшествия и спасла жизнь человека.

Ранее спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе. МЧС РФ по Кабардино-Балкарии поступил по спутниковой системе сигнал SOS от потерявшегося мужчины, который находился на высоте 4 957 метров.

Спасатели нашли туристов, потерявшихся около перевала Дятлова

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