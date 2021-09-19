Спасатели нашли потерявшегося на Эльбрусе американского альпиниста

19 сентября, 22:11
Фото: instagram.com/elbrusskii_vpso
Спасатели нашли альпиниста из США, который потерялся на Эльбрусе. Сейчас ему помогают спуститься вниз, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.
Ранее спасатели получили по спутниковой системе сигнал SOS от потерявшегося гражданина США, который находился на горе Эльбрус на высоте 4 957 метров. На его поиски отправились четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.
В конце августа в Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. Они поднималась на гору со стороны Грузии. В результате схода лавины пострадали три гражданина Украины.
2 августа в альпинистском лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии сход селя заблокировал 180 туристов. Спасатели приступили к работе по расчистке завалов утром того же дня. К вечеру понедельника работы были завершены.
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