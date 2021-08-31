Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

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В Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек, на место происшествия вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС.

"В 08:50 по московскому времени поступило сообщение очевидца, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. Очевидец смог извлечь из-под снега женщину, по предварительной информации, у нее перелом ноги", – говорится в сообщении.

Отмечается, что альпинисты поднималась на гору со стороны Грузии. Известно, что в результате схода лавины пострадали три гражданина Украины.

"Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", – пояснили в ведомстве.

2 августа в альпинистском лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии сход селя заблокировал 180 туристов. Спасатели приступили к работе по расчистке завалов утром того же дня. К вечеру понедельника работы были завершены.