Группа альпинистов попала под лавину в Северной Осетии

10:12
Фото: 15.mchs.gov.ru
В Северной Осетии группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек, на место происшествия вылетел вертолет со спасателями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского главка МЧС.
"В 08:50 по московскому времени поступило сообщение очевидца, что на горе Казбек сошла лавина, под которую попала группа альпинистов. Очевидец смог извлечь из-под снега женщину, по предварительной информации, у нее перелом ноги", – говорится в сообщении.
Отмечается, что альпинисты поднималась на гору со стороны Грузии. Известно, что в результате схода лавины пострадали три гражданина Украины.
"Территория нейтральная. Пострадали три гражданина Украины. Будут привлекать вертолет Грузии", – пояснили в ведомстве.
2 августа в альпинистском лагере "Безенги" в Кабардино-Балкарии сход селя заблокировал 180 туристов. Спасатели приступили к работе по расчистке завалов утром того же дня. К вечеру понедельника работы были завершены.
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