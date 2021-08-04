Попавшая под камнепад в КБР тургруппа из Москвы не была зарегистрирована

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Группа туристов из Москвы, попавших под камнепад в Черекском районе Кабардино-Балкарии, не была зарегистрирована и не представляла данных по своему маршруту, рассказал директор альпинистской базы "Безенги" Алий Анаев. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 4 августа, тургруппа из двух человек попала под камнепад на высоте 3,8 тысячи метров в ущелье Безенги. В результате происшествия один член группы погиб, второй получил травмы.

"Два человека приехали из Москвы, у нас не регистрировались, по маршруту нет точных данных. Утром по спутниковому телефону дозвонились до моего заместителя и сообщили о случившемся. Один погиб", – заявил Анаев.

Спасатели направили заявку на привлечение вертолета Ми-8 для эвакуации пострадавших из ущелья.

Ранее 2 августа в альпинистском лагере "Безенги" сход селя заблокировал 180 туристов. Спасатели приступили к работе по расчистке завалов утром того же дня. К вечеру понедельника работы были завершены.